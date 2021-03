Solskjaer: “Ho grande ammirazione per il Milan. Saranno assenti De Gea, Van De Beek e Mata”

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro il Milan in Europa League.

Queste le parole del tecnico dei Red Devils: “Ho grande ammirazione per il Milan. E’ una squadra di tradizione, storia, qualità e classe assoluta che negli anni scorsi ha scritto pagine leggendarie del calcio. E’ chiaro che come noi è in un momento di rinascita e di ricostruzione e ha puntato su tanti giovani importanti ai quali hanno aggiunto gente esperta come Ibrahimovic, Mandzukic, anche se al momento sono infortunati. Anche noi abbiamo diverse assenze. Non sono sicuro che qualcuno tornerà dopo che non si è allenato oggi. David De Gea no. Donny Van De Beek, no. Juan Mata, no. Edinson Cavani forse. Rasfhord, no. Non penso che sarà disponibile per domani. Non si è allenato oggi.”

Foto: AS