Solskjaer: “Durante la sosta abbiamo corretto alcune cose. Lingard? E’ un giocatore importante”

Solskjær ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Watford: “Quando perdi una partita sei sempre deluso e sotto pressione, abbiamo comunicato apertamente e onestamente. Abbiamo corretto alcune cose. Sono sicuro che domani vedremo una reazione e una buona prestazione”. Su Lingard: “Per me Jesse è importante per la squadra e si allena con qualità ogni giorno. E’ normale che ogni giocatore voglia giocare il più possibile”.

FOTO: Twitter United