Solskjaer: “Difficile lasciare fuori Ronaldo, ma il mio compito è gestire i giocatori”

Nella conferenza stampa di vigilia del match di Premier League contro il Leicester, Ole Gunnar Solskjaer tecnico del Manchester United, ha parlato così del possibile impiego di Cristiano Ronaldo dopo la pausa per le nazionali: “Sai, è un giocatore eccezionale, un finalizzatore eccezionale, un marcatore e un professionista eccezionale. E’ difficile lasciarlo fuori. Puoi giocare sei partite in sei giorni e giocare sempre con la stessa formazione, sarebbe fantastico. Ma ci sono le rotazioni. Dobbiamo arrivare ad aprile-maggio con tutti al top, la scorsa stagione siamo arrivati ​​a maggio ed eravamo un po’ troppo stanchi. Io sono l’allenatore, gestisco i giocatori, gestisco la società, ma ovviamente è bello averlo in campo perché farà sempre bene e più lo avremo in campo, meglio è”.