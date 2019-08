Solskjaer conferma: “Un club italiano su Darmian”. Il Parma al lavoro no stop

Matteo Darmian presto potrebbe lasciare il Manchester United per tornare in italia. Il terzino è un profilo che piace anche all’Inter per la prospettiva, i rapporti sono ottimi, intanto per l’ex Torino – come riferito in esclusiva – è al lavoro in maniera intensa il Parma che rileverebbe il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nel frattempo, il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato confermando l’interesse del club ducale, senza fare chiari riferimenti: “Darmian potrebbe partire e nelle ultime ore confermo che un club italiano l’ha cercato concretamente”.

Foto: Bleacher Report