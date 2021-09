Solskjaer: “Avremmo meritato almeno il pareggio. L’espulsione ci ha condizionato”

Ole Gunner Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato la sconfitta in rimonta subita dai Red Devils sul campo dello Young Boys.

Queste le sue parole: “Sarebbe stato un punto meritato in una partita difficile. Quando fai il primo gol pensi di avere una grande occasione di vittoria, ma purtroppo l’espulsione ha sempre un impatto sul match e ci ha condizionato. L’errore di Lingard? Questo accade in una partita, fa parte del calcio. Ci sono momenti positivi e negativi. Gestiremo questo episodio insieme”.

Sul cammino in Champions: “Adesso ci servono 12 punti per passare il turno. Bisogna vincere le partite casalinghe e vincerne una fuori casa. Stasera è un’occasione sprecata, certo, ma poi se se si pensa all’anno scorso abbiamo vinto le nostre prime due partite contro PSG e Lipsia, quando tutti pensavano che fossimo fuori. Quindi abbiamo cinque partite per ottenere i 10 o 12 punti”.

Foto: Twitter Manchester United