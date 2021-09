Solskjaer: “Avere gente come Ronaldo e Varane in Champions aiuta la squadra”

Prima di sfidare gli svizzeri dello Young Boys, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato così in conferenza stampa dei suoi giocatori e delle sue prospettive in Champions League: “Con Cristiano e Raphael che hanno vinto 4 volte col Real Madrid, più uno vinto da noi da Cristiano, questa esperienza nel torneo è sicuramente positiva. Penso che sia fantastico per tutti vedere da vicino questi giocatori. Si sono inseriti subito e sono pronti ad aiutare la squadra”.