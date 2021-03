Solskjaer: “Abbiamo eliminato una delle migliori, ora vogliamo vincere l’Europa League”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro il Milan e il passaggio ai quarti di Europa League: “E’ fantastico riavere Paul Pogba con noi, ci è mancato due mesi ed ha avuto un impatto enorme. Abbiamo cominciato molto bene la partita, abbiamo giocato bene e forse c’era un rigore per noi, che a me sembrava chiaro. Poi loro hanno preso il sopravvento e abbiamo corso troppi rischi, il Milan è una squadra fantastica, abbiamo fatto qualche cambio e Paul ha fatto la differenza. Ora vogliamo vincere, è stata dura uscire in semifinale l’anno scorso. Abbiamo battuto una delle migliori del torneo e siamo molto soddisfatti”.