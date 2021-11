Solo un pari contro il Porto (1-1): al Milan restano spiragli di Champions

Il Milan ospita il Porto a San Siro per il quarto turno della fase a gironi di UEFA Champions League 2021-22. Partita che comincia in salita per i rossoneri, subito sotto, dopo 6′, grazie ad un bel gol di Luis Diaz.

Un Porto ben messo in campo e con un ritmo molto alto mette in grande difficoltà la squadra di Pioli per tutto il primo tempo. Il Milan, salvato da Tatarusanu in un paio di occasioni, si fa pericoloso con un sinistro a giro di Giroud intorno alla mezz’ora, con una strepitosa parata di Diogo Costa. All’ultimo minuto del primo tempo è Saelemaekers a sciupare col sinistro un bell’assist di Theo Hernandez dalla fascia, conclusione alta.

Nella ripresa il Milan soffre ancora: al 55′ i portoghesi colpiscono una traversa con Evanilson dopo la sponda di Pepe. Ma San Siro esplode al minuto 61, quando un tiro di Kalulu viene deviato da Mbemba e va in rete, una deviazione decisiva anche per l’assegnazione del gol: per la UEFA, è autogol del difensore congolese e 1-1.

Altro pericolo al minuto 71, quando Luis Diaz arpiona il pallone in area, poi Taremi calcia, ma sul fondo.

A dieci giri di lancette dal termine, poco dopo il suo ingresso in campo, Zlatan Ibrahimovic fa 2-1, ma c’è fuorigioco di Krunic, autore dell’assist dalla sinistra.

Finisce 1-1 tra Milan e Porto al Meazza, ora i rossoneri sono a un punto nel girone e le possibilità di qualificazione sono ridotte all’osso. Molto dipenderà anche dai risultati delle altre gare. Stasera l’Atletico Madrid gioca ad Anfield contro il Liverpool e un mancato successo dei Colchoneros sarebbe vitale per le speranze del Milan.

Foto: Twitter Milan