Solo Fabregas meglio di Foden: il dato che incorona il giovane inglese

Il suo ingresso ha permesso al Manchester City di scompaginare l’approccio eccessivamente difensivista dell’Atletico Madrid: Phil Foden ha inventato l’assist per il gol-vittoria firmato da De Bruyne ma, soprattutto, ha velocizzato e inebriato la manovra dei Citizens. Il classe 2000 si sta confermando come uno dei cardini di Guardiola e, come apprendiamo da Opta, anche i dati certificano la sua crescita: è il secondo calciatore con ventuno anni o meno – dopo Cesc Fabregas – per numero di assist serviti in Champions League per una squadra inglese (10 per Cesc, 7 per Foden).

Foto: Twitter Manchester City