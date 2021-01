Solo e sempre Lukaku, al 119′! L’Inter troverà il Milan nei quarti Coppa Italia

Ancora lui, sempre lui. Romelu Lukaku al 119’ con un colpo di testa imprendibile ha regalato all’Inter il derby con il Milan nei quarti di Coppa Italia. Ci sono voluti due supplementari dopo l’1-1 maturato grazie ai gol di Vidal su rigore al 40’ e di Kouame al 12’ del secondo tempo. La Fiorentina se l’è giocata con orgoglio, la beffa proprio quando sembrava tutto pronto per i rigori. La panchina lunga di Conte come al solito ha fatto la differenza, Eriksen in campo da regista per tutta la gara, supplementari compresi.

Foto: instagram lukaku