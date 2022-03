Sollievo Verona: l’infortunio di Barak è meno grave del previsto

C’era molta preoccupazione in casa Verona per le condizioni di Antonin Barak, uscito per infortunio nella gara contro il Venezia. Hellaslive.it ha fatto sapere che il giocatore è alle prese con una contusione all’anca destra. Si allontana, quindi l’ipotesi più negativa di un lungo stop e Tudor e il club gialloblu tirano un sospiro di sollievo. Il centrocampista ceco rimane comunque in dubbio per la partita di domenica contro la Fiorentina, ma nella peggiore delle ipotesi, cioè nel caso in cui non dovesse recuperare per la gara del Franchi, sarà regolarmente a disposizione del suo tecnico già dal turno successivo di campionato.

Foto: Twitter Verona