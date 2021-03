Sollievo in casa Carpi dopo la partita con la Triestina: nessun positivo. Il comunicato

In seguito alla notizia di ieri pomeriggio, dove si accertava la positività di 6 componenti all’interno del gruppo squadra della Triestina, al Carpi avevano iniziato a preoccuparsi per degli eventuali contagi anche nel loro gruppo squadra, avversario dei friulani nel recente turno di campionato: la società emiliana, in un duro comunicato di ieri sera, ha fatto sapere di aver appreso la notizia solo a mezzo stampa, senza alcuna comunicazione della Triestina. Le notizie odierne, relative all’immediato ciclo di tamponi attuato dagli emiliani, riferiscono che gli accertamenti hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Questa la nota: “La società Carpi Fc 1909 rende noto che, il ciclo di tamponi rapidi ai quali si è sottoposto il gruppo squadra biancorosso in mattinata dopo le notizie arrivate da Trieste nella giornata di ieri, ha dato esito negativo per tutti i nostri componenti. La squadra procederà dunque regolarmente con il programma di allenamenti settimanale già reso noto in preparazione della gara interna contro la Virtus Verona”.