Solet: “Ho una buona condizione fisica. Se il mister mi farà giocare, sarò pronto”

Solet, difensore arrivato in estate con l’apertura del calciomercato sarà a disposizione di mister Runjaic, il vero primo acquisto dell’Udinese in questa sessione invernale. Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Sono molto contento di essere qui e poter giocare per l’Udinese. Non vedo l’ora di poter giocare con la squadra, non è stato facile per me negli ultimi mesi ma sono contento di essere qui con tutti voi. Sono estremamente felice per la fiducia del club e ora non vedo l’ora di scendere in campo per poter ricambiare la fiducia del club”.

Perchè l’Udinese? “Il calcio è uno sport con tante caratteristiche. A Salisburgo tanti club si sono interessati a me, ma per me l’aspetto più importante è che vuole veramente averti, chi vuole fare qualcosa di bello insieme a te. L’Udinese mi ha dato fiducia”.

Cosa preferisci in difesa? Che idea hai della squadra? “Sono un difensore centrale perciò posso occupare la maggior parte delle posizioni in difesa, posso giocare anche più avanti, più sull’esterno. Ho visto molte partite diverse, abbiamo una squadra molto buona, penso che la nostra squadra possa ottenere buoni risultati e la posizione in classifica è buona se pensiamo a dov’era la squadra nella passata stagione. Voglio dare il massimo contributo alla squadra, mi hanno tutti accolto bene”.

Sulla condizione fisica… “Ho una buona condizione fisica, ma quando non si gioca è molto diverso in quanto non si può tenere un ritmo elevato. Nelle prossime settimane mi servirà scendere in campo, però ho una buona forma e sono pronto per iniziare”.

Che obbiettivi hai? “Abbiamo tutti gli stessi obiettivi, per me essere qui è un grande passo in avanti, voglio raggiungere dei grandi obiettivi a Udine. Voglio essere un leader dentro e fuori dal campo, voglio aiutare questo club il più possibile”.

Domani potrai giocare? “C’è sicuramente differenza tra la Serie A e la Bundesliga austriaca.Mi adatto però molto velocemente a ciò che voglio fare, domani non lo so se potrò giocare, però se mi verrà data la possibilità mi farò trovare pronto”.

