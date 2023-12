Solet e quei messaggi: “Con Mourinho puoi solo migliorare”

La Roma cerca un difensore centrale per gennaio, a maggior ragione se consideriamo il lungo stop di Smalling. Oumar Solet, punto di forza del Salisburgo, è uno degli obiettivi giallorosso, all’interno di una mini lista che comprende anche Dier (seguito da diversi club) in scadenza con il Tottenham. Già la scorsa estate la Roma aveva cercato Solet il francese classe 2000 con un contratto in scadenza nel 2025. Nel corso di un’intervista rilasciata a Goal proprio Solet (seguito in passato dal Torino) non ha nascosto la sua stima verso Mourinho: “Al Salisburgo fanno un grande lavoro con tanti giovani. Vorrei fare un percorso simile a quello intrapreso da molti ragazzi qui. Arriverà il momento in cui andrò nei migliori campionati e giocherò partite importanti ogni settimana. Kristensen è un ottimo terzino, gli auguro il meglio. Oltretutto è con Mourinho che può essere di grande aiuto per i giovani. Con un allenatore così puoi solo migliorare”.

Foto: Instagram Solet