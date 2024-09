Solet a zero per l’Udinese, ma potrà essere tesserato solo a gennaio

L’Udinese ha chiuso un colpo per la sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Oumar Solet, difensore centrale classe 2000 del Salisburgo svincolato dal club austriaco oltre 10 giorni fa. Per regolamento Solet potrà essere tesserato soltanto da gennaio in poi, ma intanto ha assistito alla sfida di Coppa Italia tra l’Udinese e la Salernitana. Un’operazione che consegnerà comunque ai friulani un difensore che potrà darà una mano non indifferente nella seconda parte della stagione.

Foto: Instagram Solet