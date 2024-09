Soleri e quegli 11 infinti minuti da portiere: “Il preparatore mi muoveva come un joystick”

Edoardo Soleri, attaccante dello Spezia ancora non ha dimenticato (e non lo farà mai) l’incredibile partita contro il Cesena. Il giocatore, infatti, dopo aver segnato il gol del pareggio da subentrato, è finito in porta al posto dell’infortunato Sarr, in un finale ricco di emozioni che ha poi visto il gol vittoria di Bertola. Soleri, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha svelato un retroscena di quella sera: “Accanto, a fondo campo, Massimo Gazzoli, il preparatore dei portieri, mi ha mosso come un joystick. Per fortuna ho dovuto fare solo qualche rinvio. Sono stati 11′ infiniti: eravamo con l’uomo in meno e dentro di me speravo di portare a casa un punto”. Non solo Soleri non ha preso gol, la sua squadra in pieno recupero e in inferiorità numerica è riuscita a segnare la rete che ha regalato 3 punti al club ligure.

Foto: sito uff Spezia Calcio