Soler: “Dembélé? Oggi so che non è un calciatore del PSG. Mbappé? Il club ha preso una decisione”

Carlos Soler sembra aver trovato il suo posto a Parigi. Nonostante il suo ruolo limitato la scorsa stagione, Soler vuole rimanere al PSG. Il centrocampista ha parlato ai media, ecco le sue parole riportate da AS: “Voglio restare a Parigi, non ci sono dubbi. È un grande club, con un top team che ha tutto per continuare a crescere. Quando sono arrivato, i ragazzi avevano già giocato cinque o sei partite. Quando arrivi in ​​un club così grande, è difficile trovare un posto tra i giocatori in la squadra. Dembélé? L’unica cosa che so è che oggi non è un giocatore del Paris Saint-Germain. E l’unica cosa che so è quello che la gente mi manda attraverso i social. Sull’assenza in Giappone del suo ancora compagno di squadra, Kylian Mbappé? La decisione che ha preso il club è quella che è, non devo esprimere la mia opinione. È qualcosa tra il club e Kylian e deve rimanere fra loro.”

Foto: Sito PSG