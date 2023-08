Soldado si ritira: “Si conclude un sogno che non avrei mai pensato potesse realizzarsi”

Roberto Soldado si ritira dal calcio giocato, l’annuncio è arrivato direttamente dal 38enne tramite un video sul proprio profilo Instagram: “Devo dirvi una cosa, oggi finiscono i miei 21 anni di carriera. Si conclude un sogno che non avrei mai pensato potesse realizzarsi. O meglio che non potesse durare così a lungo. Ringrazio compagni, amici, famiglia, allenatori e tifosi che mi hanno accompagnato nel viaggio. Arrivederci”.

Per lo spagnolo tante avventure in carriera, dall’Osasuna al Real Madrid passando per Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal, Fenerbahce, Granada e infine Levante.

Foto: Instagram Soldado