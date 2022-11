Solbakken saluta il Bodo/Glimt: “E’ stata un’avventura fantastica, sono ricordi che porterò per sempre con me”

Ola Solbakken è in procinto di diventare un nuovo gioocatore della Roma. L’attaccante sbarcato ieri a Fiumicino. Intanto, il norvegese ha voluto salutare sui social i tifosi del Bodø/Glimt: “Prima di tutto voglio dire grazie. È triste pensare che il mio tempo al Bodo stia per finire. Il ricordo dell’avventura in Europa, due serie d’oro e tutte le belle persone a Bodo e dintorni che porterò con me tutta la vita. Ringrazio di cuore tutti i giocatori, gli allenatori e i tifosi che hanno reso possibile questa avventura. È stato assolutamente fantastico”.

Foto: Instagram personale