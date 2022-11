Solbakken: “La Roma mi ha seguito tanto. Sono impaziente di cominciare questa nuova avventura”

Ola Solbakken, nuovo acquisto della Roma, ha rilasciato un’intervista ad Avisa Nordland, dichiarando di essere impaziente per l’inizio della sua esperienza in giallorosso.

Queste le sue parole: “Non so se giocherò ala destra o sinistra, mi hanno detto che dovrò coltivare i miei punti di forza. Tutto qui. Mi voglio misurare con i ritmi del campionato e dell’allenamento quotidiano e voglio vedere come lavorerò con i miei compagni. Per me sarà tutto nuovo e sinceramente sono impaziente di iniziare questa nuova avventura. Sono sicuro che sarà un viaggio molto emozionante, anche se porto con me tanti bei ricordi del Bodø. La Roma mi ha voluto tanto, mi hanno visto in tre partite dal vivo e in oltre venti gare in televisione. Mi conoscono bene”.

Foto: sito Roma