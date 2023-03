Solbakken (CT Norvegia): “Kvaratskhelia tra i migliori in Europa. Napoli può sognare la Champions. Ostigard deve giocare di più”

Stale Solbakken, commissario tecnico della Norvegia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Georgia-Norvegia. Il CT norvegese ha risposto a due domande sui calciatori del Napoli Kvaratskhelia e Ostigard.

Ecco le sue parole: “Kvaratskhelia è uno dei migliori prospetti in Europa. Penso che in questo periodo abbia fatto cose eccezionali, con una stagione di altissimo livello. Sempre dentro alle partite, crea tanto in novanta minuti, tanti assist e tanti gol anche in Europa con una certa continuità. In Serie A il Napoli adesso è la migliore squadra in Italia. Ha buone possibilità di raggiungere la finale di Champions League, dopo i sorteggi”.

Su Ostgard: “Leo Ostigard? Si può dire che lo svantaggio è che c’è molta concorrenza nel suo ruolo nel Napoli. Spesso nelle coppie di centrali di difesa è stata la quarta scelta, in particolare dopo Natale. Tutto questo gli ha reso difficile ottenere il ritmo partita necessario per restare ad alti livelli. Ma sappiamo anche che si allena ogni giorno con una delle migliori squadre d’Europa, con uno dei migliori allenatori d’Europa. Penso che abbia fatto dei passi in avanti, e che ci siano stati comunque dei progressi in questa sua esperienza italiana in questi mesi col Napoli, vantaggi e svantaggi. Ma non può continuare a giocare dieci o dodici partite, altrimenti è difficile migliorare e passare allo step successivo. Dalla prossima stagione deve impegnarsi di più, giocare di più, altrimenti certi miglioramenti si fermeranno”.

Foto: Instagram Napoli