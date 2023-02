Solbakken: “Bravi a sacrificarci, abbiamo lottato. Il feeling con i compagni sta migliorando”

Ola Solbakken, match winner di Roma-Verona, ha parlato a Dazn dopo la gara.

Queste le sue parole: “Sono veramente felice e orgoglioso della squadra. Abbiamo lottato, ci siamo sacrificati l’uno per l’altro. Non è stata una gara perfetta, ma sapevamo che il Verona è avversario ostico. Belotti? E’ un gran giocatore, che lotta e combatte come tutti. Un ottimo esempio per me, da cui devo imparare. Il feeling coi compagni sta migliorando, devo ancora affinarlo”.

Foto: Instagram Solbakken