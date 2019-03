Solari: “Settimana difficile. La mia ultima gara sulla panchina del Real? Ora…”

Santiago Solari, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria su campo del Valladolid, quella che potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina delle Merengues: “Partita emozionante in una settimana difficile, anche l’avversario ha giocato e messo molta energia, ma i giocatori sono stati all’altezza. Questa è una squadra di grandi giocatori e persone fantastiche. È stata una settimana difficile, anche per i giocatori, i primi 25 minuti l’hanno riflessa, ci sono costati, poi i ragazzi hanno reagito, sono stati grandi. Lavoriamo sempre allo stesso modo, è normale che ci siano rumors in giro dopo una settimana così, lo spirito è lo stesso di sempre. La mia ultima partita sulla panchina del Real? Ora non devo fare questa valutazione, penso solo a lavorare”, ha chiuso Solari.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid