Solari: “Il Real è la squadra più vincente della storia, ci rialzeremo come sempre. Su Ramos…”

Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro la Roma: “Domani dobbiamo fare quello che questa squadra ha sempre fatto in questo torneo, dimostrare di essere sempre all’altezza. Ramos? Sergio è soprattutto un uomo onesto. È un emblema non solo del Real Madrid ma dello sport in generale. È un dovere di tutti proteggerlo e cercare la verità, che non è opinabile. Il ko con l’Eibar? Sconfitta sicuramente bruciante, dura, ma appartiene al passato. Guardiamo avanti, siamo a Roma in un altro torneo e siamo concentrati per la partita di domani. Ogni volta che il Real Madrid è caduto si è sempre rialzato e per questo è la squadra più vincente nella storia del calcio”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid