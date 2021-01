Sokratis Papastathopoulos a un passo dal ritorno al Genoa. Confermata l’esclusiva di Sportitalia del pomeriggio: ci sono quasi gli accordi per il difensore in scadenza con l’Arsenal e che era stato vicino al Napoli la scorsa estate. Il naufragio dell’operazione Vavro, annunciata con troppa fretta, apre la strada a Sokratis per un gradito ritorno al Genoa.

Foto: Instagram personale Sokratis