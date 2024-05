Sohm: “Stagione perfetta, voglio fare la Serie A con il Parma”

Durante l’intervista concessa a 12Tv, Simon Sohm, ha così parlato della promozione contro il Parma: “Abbiamo visto all’inizio che eravamo fortissimi – ha raccontato a 12 Tv Parma . Lo eravamo anche l’anno scorso dove siamo stati sfortunati, quest’anno è stato perfetto. All’inizio non è stato facile per me, ora mi sento bene e gioco meglio. Siamo un gruppo di amici e in campo si è visto. La Serie A col Parma? Ho voglia di giocarci”.

Foto: Instagram Parma