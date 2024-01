Sogliano: “Oggi grande mancanza di rispetto verso il Verona. Impossibile non aver visto che il 2-1 dell’Inter fosse da annullare”

Il ds del Verona, Sean Sogliano, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Cercherò di trovare le parole più corrette possibili, senza mancare di rispetto a nessuno. Oggi però torniamo a casa con un grande torto e mancanza di rispetto. Noi tutti abbiamo invocato il VAR per impedire errori, ma quanto accaduto oggi è assurdo. Non è possibile che nessuno non abbia visto quel fallo clamoroso, una gomitata netta. Qui è mancanza di rispetto, per non dire altro. Non lo accettiamo, perchè stiamo cercando di onorare il campionato tra tante difficoltà, facendo una grande gara in casa della migliore squadra di campionato. E mi fermo qua, perchè poi è inutile parlare di mercato, se in campo si vedono queste cose, non è un errore, lo accetto. Ma è una mancanza di rispetto. Lasciando stare che poi abbiamo avuto la palla del 2-2 sul rigore, ma io voglio rispetto, non siamo venuti qui a fare gite. Non sono moralista, sono un umile direttore sportivo, ma ho orgoglio e dignità e oggi la nostra dignità è stata calpestata”.

Foto: Instagram Verona