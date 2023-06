Sogliano: “Massima stima in Bocchetti e Zaffaroni, a breve parlerò con Setti”

Ospitato di TeleArena, il Direttore Sortivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, ha parlato della sua situazione personale e di quella complessiva dei gialloblù: “Ho dormito poco perché continuo a ripensare a quanto è successo. Per fortuna sono stati pensieri belli. È stata una stagione difficile e quando sono arrivato la squadra era a pezzi. Ho provato a prendere le redini, anche perché ero forse arrivando da fuori ero più lucido di chi aveva sul groppone dieci sconfitte di fila. Rimontare non è stato facile, ma un punto alla volta le cose sono finite bene. I giocatori? Duda è il giocatore arrivato a gennaio con più esperienza e fino all’infortunio ci ha dato tanto. La sfida è stata amalgamare subito chi c’era già e chi invece era nuovo. Bocchetti e Zaffaroni hanno trovato un ottimo feeling grazie anche a due caratteri diversi ma che si completano. Marco è una persona leale che ha rispettato il lavoro di Salvatore e Sasà ha capito che si poteva fidare. Confermarli? Hanno fatto un grande lavoro, ma ora recuperiamo per qualche giorno e poi ragioneremo bene. Sicuramente ho la massima stima in loro. Il mercato? È difficile ora sapere se il Verona sarà riformulato o rivoluzionato. Dopo il risultato positivo vediamo tutto bellissimo, ma sappiamo che non è così. Ora dobbiamo resettare per ragionare in modo lucido. Devo anche confrontarmi con il presidente per capire le sue idee. Per quanto riguarda il mio futuro sono felice di avere dato tutto al Verona per raggiungere questa impresa e che il presidente si sia ricordato di me. Resto? Sicuramente a breve parlerò con Setti e prenderemo una decisione definitiva. Sicuramente mi piacerebbe andare avanti, sono ottimista”.

Foto: Hellas Verona Instagram