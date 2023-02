Sogliano “oscura” Marroccu: una risposta a tutti i ds con i soldi e senza idee

Il Verona ha una chimica diversa e c’è una spiegazione. Da quando è tornato Sean Sogliano sono cambiate le cose, il mercato ha avuto una logica e un contenuto, archiviando e oscurando l’era Marroccu piena di errori, omissioni, scelte superficiali. Marroccu ha avuto la fortuna di lavorare in diversi club di spessore, ma non ha mai lasciato il segno. Anzi, l’ha lasciato al contrario. Sogliano era stato costretto a ripartire dalla Serie C, con tutto il rispetto per il Padova, e ora ha recuperato la visibilità che meritava.

Nel frattempo, il Padova (che con Sogliano era andato a un rigore dalla B) con Mirabelli sta precipitando. Sogliano ha saputo utilizzare il budget che aveva, mettendo in evidenza rapidità e idee chiare, una risposta a qualche suo collega che ha bisogno di tempo e di budget infinito. Vagnati ha lasciato il Torino senza l’attaccante che serviva, per prendere Ilic ha ceduto Lukic e poco importa che le decisioni non siano sue, un diesse deve sapersi imporre come vorrebbe Juric.

Quanto alla Salernitana c’è poco da dire: non esiste un gioco, ma improvvisazione. Quando ci sono gli spazi, si può ripartire. Quando bisogna fare la partita, un disastro. Il Verona ha dominato, a prescindere dall’occasione nel finale per Piatek, causata da un errore della difesa gialloblù. Nicola va ringraziato per il lavoro fatto e la salvezza miracolosa, ma insistere sarebbe stato un rischio troppo grande. Anzi, resta paradossale la storia del doppio esonero nel giro di un mese. Lui è il principale responsabile, più o meno come il suo grande “amico”Morgan De Sanctis, il direttore sportivo che ha avuto un budget infinito (contrariamente a Sogliano) con questi risultati. Spendere decine di milioni di euro per trovarsi con l’acqua alla gola è il colmo per un responsabile di mercato. Fossimo in Iervolino, una mezza dozzina di domande ce le saremmo fatte da almeno qualche mese. Adesso il secondo esonero in un mese, dopo aver fatto retromarcia la prima volta, perdendo tanto e troppo tempo all’interno di una situazione che andava gestita meglio (eufemismo).

