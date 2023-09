Sogliano: “Mercato condizionato dalle mancate uscite. Alcuni agenti non hanno fatto il bene dei loro assistiti”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, ha così parlato del calciomercato che si è concluso il 1 di settembre: “Alcune cose sono state fatte, altre invece non finite, è stato un mercato difficile così come per altre squadre, se mi chiedi un rendiconto io non sono mai contento, ma questo è il mio modo di essere, penso che si può sempre fare meglio. E’ stato un mercato condizionato da alcune mancate operazioni in uscita, anche per abbassare il monte ingaggi. Possiamo dire che gran parte del lavoro è stato fatto, poi è difficile anche quando capita che qualcuno rifiuti delle destinazioni, sono scelte lecite ma che poi creano difficoltà”.

Poi ha proseguito: “Gunter, Hrustic e Kallon sono rimasti pur essendo fuori dal progetto, qual è la loro posizione? Abbiamo un paio di situazioni in stand-by che dovevano essere gestite diversamente, ma non da noi, questo lo voglio specificare, ci sono gli entourage e gli agenti che secondo me in questo senso non hanno fatto il bene dei loro assistiti. Adesso c’è ancora aperto il mercato turco poi prenderemo una decisione definitiva”.

Infine, sull’arrivo anticipato di Cruz: “Il giocatore doveva arrivare già l’anno scorso, adesso non aveva rinnovato il contratto con il Banfield finendo fuori rosa, noi lo avremmo preso a fine contratto quindi farlo arrivare adesso per noi è stato un vantaggio, anche perchè sarebbe rimasto fermo arrivando poi magari in una condizione non perfetta”.

Foto: Hellas Verona Instagram