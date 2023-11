Sogliano: “Fiducia a Baroni. Il Verona lotterà fino all’ultimo minuto dell’ultima partita”

Il direttore sportivo dell’Hellas Verona Sean Sogliano si è così espresso in conferenza a cinque giorni dal match che vedrà la squadra di Marco Baroni tornare in campo per sfidare il Lecce alla ripresa del campionato: “Sapete che non è un momento molto positivo della squadra. Non abbiamo avuto un rendimento nelle ultime partite che ha portato punti. Abbiamo bisogno di punti e questa voglia non deve mancare lunedì. Quello che conta di più sono i risultati nel calcio. Abbiamo davanti ancora tante partite. L’aspetto caratteriale non deve mancare. A volte c’è, in altre non pienamente ed è difficile capire il motivo. Lunedì sono convinto che questo aspetto non mancherà”.

Poi ha proseguito: “Ognuno ha il proprio stile e questa società vuole dare fiducia all’allenatore. Le responsabilità ce le ha l’allenatore, la società ed i giocatori. Dobbiamo stare uniti per uscire insieme dalle difficoltà. Il popolo gialloblù è intelligente e sa soffrire. Quest’anno c’è da soffrire e lo sapevo. Voglia di fare imprese, risalire la classifica e ritrovare quello che in parte è scattato l’anno scorso. Vogliamo ribaltare i pronostici”.

Infine: : “La nostra posizione è sempre stata molto chiara. Quando non vengono i risultati, bisogna cercare di uscirne tutti insieme e noi vogliamo farlo insieme a Baroni. L’Hellas Verona lotterà sino all’ultimo minuto dell’ultima partita. L’allenatore e la squadra lavorano bene durante la settimana ed il rammarico è anche questo visti gli ultimi risultati. La squadra ha limiti, difetti ed infortuni importanti, oltre che qualche episodio che ci è girato contro, ma questa squadra può tornare a fare punti. Durante i 90’ dobbiamo dare qualcosa di più, sapendo che i nostri tifosi, come sempre, ci daranno sicuramente una mano”.

Foto: Hellas Verona Instagram