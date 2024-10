Sogliano (ds Verona): “Non siamo stati mai in partita. Sicuramente ci sono delle difficoltà”

L’unico a parlare in casa Verona dopo la disfatta contro l’Atalanta è stato il direttore sportivo, Sean Sogliano, che ha così parlato in conferenza stampa: “La squadra non è mai stata in partita, fai delle prestazioni che lasciano delusione. In questo momento qua non è un bel momento incontrare l’Atalanta, gli stessi gol che abbiamo preso oggi potevano essere quelli col Celtic. Non devo parlare io della forza di questa società, devo valutare che oggi è stata una partita che non va bene. Quando perdi 3-0 devi star zitto e andare a casa, ma col Monza è un risultato che non rispecchia il campo. Penso che l’unica da fare è che ci aspetta un altro campionato. Parlo io perché giochiamo tra tre giorni, l’unica cosa che conta è pensare alla prossima gara”.

Cosa può dire ai tifosi dopo una gara del genere? “Non lo dico stasera per tenermi buoni i tifosi, ma hanno capito la situazione che sta vivendo questo club. Sicuramente ci sono delle difficoltà, penso che i tifosi del Verona sono una grande forza che avremo, quando la squadra ha bisogno ha sempre risposto, ci daranno sicuramente di ciò che abbiamo bisogno”.

Foto: sito Verona