Sogliano: “Abbiamo giocato undici ultime spiagge, ma non bastano. Ora la scintilla diventi fuoco, ci crediamo ancora”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, è tornato a parlare dopo il pareggio contro il Monza lanciando un appello alla piazza scaligera: “Ogni tanto è giusto parlare e dire quello che si sente in questo periodo. Dopo la sosta per il Mondiale, quando la situazione era molto critica, abbiamo giocato undici ‘ultime spiagge’. Cercare di fare una rimonta dopo dieci sconfitte non capita tutti gli anni, per fortuna. Abbiamo speso molto, ma in queste undici gare la squadra ha dato tutto. Siamo consapevoli che ci sono tanti limiti, ma la squadra ha ritrovato orgoglio: avevo detto che fosse la prima cosa da recuperare, e grazie ad esso abbiamo portato a casa quattordici punti. Che non bastano: è questa la cosa più dura da accettare. In situazioni normali sarebbero sufficienti per raggiungere la salvezza, e invece nel nostro caso non bastano. Dobbiamo mantenere la lucidità: non sono qui per dire che siamo forti, ma che ci sono dei ragazzi che stanno cercando di fare più punti possibili. Dobbiamo vivere nelle difficoltà. “Forse noi non siamo in grado di fare i miracoli. Siamo in grado di dare tutto quello che abbiamo: ci giochiamo tanto, anche delle nostre vite. Io qui sono stato tre anni, belli dal punto di vista dei risultati. Ma dentro un club bisogna saper stare anche nelle difficoltà: è lì che si misurano le persone. Anche quando si perde, bisogna farlo con orgoglio. Ci crediamo ancora: dopo la partita con lo Spezia ero sotto il settore ospiti con i giocatori. Non mi piace fare le scenate, ma adesso credo ci sia bisogno anche di questo. “Questa scintilla ci ha fatto fare quattordici punti, che però non bastano. E questa scintilla deve diventare qualcosa di più: deve diventare fuoco. E perché sia così dobbiamo avere gli occhi più cattivi”.”.

Poi ha proseguito: “Se c’è una partita che vorrei rigiocare? Le partite le riguardiamo tutte, io lo faccio nella testa. Qualche punto l’abbiamo lasciato per strada, ma questa squadra ha delle difficoltà e ha bisogno di un ambiente che solo Verona ci sa dare, e che può portarci qualche punto in più”. E sul caso Juventus: “Può ridisegnare la classifica? on sto a rispondere, non sono la persona giusta per parlarne. Questo è un campionato particolare rispetto ad altri anni: diverse squadre che partivano con l’obiettivo della salvezza hanno fatto tanti punti nel girone d’andata. Mancano ancora dodici partite, un terzo del campionato: non è facile capire se c’è una squadra che può mollare. Ma siamo legati a quello che dobbiamo fare noi”.

Il direttore sportivo ha proseguito parlando del lavoro che sta svolgendo in questo momento delicato: “Chi fa il mio lavoro se non mette qualcosa di personale non lo fa nella maniera giusta. So dove mi trovo, conoscevo i problemi di una squadra che aveva cinque punti ed era ultima in classifica. Non tollero non avere dignità professionale e orgoglio: la squadra li ha e li sta dimostrando. Zaffaroni ha sempre allenato in C, Bocchetti è alla sua prima esperienza, ma non è detto che chi è più abituato a questi palcoscenici abbia più dignità professionale di loro. Dalla mattina alla sera lavorano per riuscire a fare qualcosa in più. Stiamo tentando di ribaltare qualcosa di difficile da ribaltare. Non possiamo chiedere alla squadra di fare i punti non fatti prima, perché le gare non si possono rigiocare: le si può chiedere di fare meglio d’ora in avanti. A livello nervoso spendiamo tutti molto. Questa squadra in questo momento è in difficoltà sotto questo profilo. Ma vedo voglia di tornare ad essere una squadra che corre più degli altri, e che sa giocare anche a calcio. In questo momento è più giusto ammettere i limiti e cercare di risolverli che fare finta di niente. Sembrava quasi una rimonta riuscita: se l’Inter avesse fatto l’Inter, oggi saremmo stati a -2. Invece tornare a -5 a livello nervoso è stato accusato”.

Durante il suo intervento, Sogliano ha parlato anche della prossima gara contro la Sampdoria, sfida delicata in ottica salvezza: “Sarà una gara molto difficile, e il fattore campo inciderà. Sono sicuro che i nostri tifosi ci aiuteranno. Anche la Samp sta vivendo un momento complicato… Poi ci sarà la sosta, e potremo recuperare qualche energia nervosa, ma ora non abbiamo tempo. Il mister dovrà scegliere dei giocatori che hanno la testa e i nervi pronti per giocare una partita difficile”. E sui rientri di Djuric e Verdi: “Possono essere armi in più? Sicuramente sì. Non è un disonore dire che in questo momento l’Hellas non ha un giocatore che può fare quindici gol. Proprio per questo abbiamo bisogno della voglia di tutti di dimostrare qualcosa. Verdi doveva andare via perché avevamo parlato con lui e perché in questi mesi si aspettava qualcosa di diverso, e probabilmente anche noi. Lui ha sinora dato poco, sebbene sappiamo possa dare molto dal punto di vista tecnico. Se nelle ultime partite ha avuto spazio è perché in settimana aveva dimostrato di meritarselo. Se prima non lo aveva è perché in precedenza non si allenava come sta facendo in questo periodo . Non c’è nessuna polemica col giocatore: quando è saltata la trattativa con la Salernitana gli abbiamo detto ‘doveva andare così, rimboccati le maniche e vedrai che avrai la tua occasione'”.

Infine, sugli ultimi arrivati in casa Verona: “Se mi aspettavo di più da Gaich? Dei nuovi arrivati quello che stava meglio di tutti era lui. Paradossalmente, quello che sta faticando di più in questo momento è proprio lui. In Argentina giocava al San Lorenzo, dove le pressioni sono alte, poi è andato a Mosca… Non ha giocato in club minori. Gli altri, secondo me, hanno beneficiato maggiormente del lavoro fisico che hanno fatto. Per la struttura che ha invece non è ancora in condizione di giocare come noi vogliamo. Anche se l’unica partita in cui non ha fatto davvero bene è stata quella con il Monza, nelle altre ci ha sempre dato un buon contributo. Resto però convinto che possa dare di più. Duda probabilmente era più pronto, per il suo percorso precedente e per il tipo di giocatore che è. A gennaio a volte un giocatore si inserisce subito, altre volte no. Non siamo mai sicuri di cosa possa succedere. Ma io vorrei ritrovare anche qualcuno della ‘vecchia guardia’, perché abbiamo bisogno anche di loro”.

Foto: Hellas Verona Instagram