Sneijder vicino a entrare nello staff dell’Ajax

L’ex campione Wesley Sneijder potrebbe entrare nell’organigramma dell’Ajax. Appena un mese fa, il club di Amsterdam ha annunciato come nuovo allenatore Maurice Steijn. L’ex tecnico dello Sparta Rotterdam ha accettato di subentrare a John Heitinga, diventando la terza guida dei biancorossi nel giro di un anno. Poco dopo il suo ingaggio, lo staff del tecnico 49enne è stato rinforzato direttamente dagli arrivi di Saïd Bakkati e Hedwiges Maduro, ex dei Lancieri tra il 2004 e il 2008. Secondo le informazioni riportate da The Telegraaf, un altro portabandiera sarebbe a un passo dal seguire questa medesima via. Infatti la testata olandese rivela che il DS Sven Mislintat ha avviato colloqui con Sneijder per offrirgli un posto al fianco di Maurice Stein. Quest’ultimo, che quando allenava a Rotterdam già desiderava ricorrere ai servizi dell’ex fuoriclasse, tra le altre, di Real Madrid e Inter, è più che mai favorevole all’ingaggio. Tuttavia The Telegraaf non fornisce alcuna informazione sulla natura della posizione. Inoltre, fonti vicine allo sfortunato finalista della Coppa del Mondo 2010 hanno affermato che non è stato raggiunto alcun accordo tra le due parti, probabilmente ritardato dalla recente morte della madre di Sneijder. Un ritorno al suo club di formazione gli permetterebbe finalmente di iniziare la sua carriera dall’altra parte del rettangolo verde e magari aspirare in futuro di prendere da solo le redini del leggendario club.

Foto: Profilo Facebook Sneijder