Sneijder: “Sono rimasto sorpreso di non aver vinto il Pallone d’Oro”

Wesley Sneijder in un’intervista a SportBible ha raccontato un retroscena sulla sua carriera. Le sue parole: “Sarei potuto restare al Real Madrid per molti anni. Comunque, dopo che me ne sono andato, ho vinto la Champions League all’Inter. Mancato Pallone d’Oro? Sono rimasto sorpreso di non aver vinto, ma non mi interessa. Avevo un solo sogno, che era quello di vincere la Champions League. Per me è stato meglio che vincere premi individuali”.

Foto. Sneijder Olanda nederlandfoot