Sneijder: “Lautaro vale Haaland, sa segnare in tutti i modi possibili”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Wesley Sneijder, ha così parlato di Lautaro Martinez in vista della sfida di questa sera contro il Manchester City: “Partiamo col dire che Lautaro vale Haaland. E vale gli altri grandi attaccanti di questa epoca: trovatemelo un altro che sa segnare in tutti i modi possibili. La vittoria da protagonista in nazionale gli ha dato un altro status, ma lo ha pure stancato un po’: normale, deve solo ritrovare la forma. Non capisco questa preoccupazione per il fatto che non abbia ancora segnato: sappiamo tutti che succederà, presto, e da quel momento in poi non si fermerà. È la legge dei bomber di razza. Poi ha compagni all’altezza: Thuram è ormai una certezza, Arnautovic spacca le partite, e scoprirete presto pure Taremi…”.

Foto: Instagram Inter