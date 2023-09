Sneijder: “Inzaghi allenatore bravissimo. All’Inter c’è una struttura solida”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Wesley Snejider ha commentato così l’avvio stagionale dell’Inter, tra la finale di Champions League persa con il Manchester City e l’avvio stagionale dei nerazzurri. Ecco le sue parole: “Non avevo dubbi, questa è la squadra che ha messo in difficoltà un gigante come il Manchester City e avrebbe meritato di vincere la Champions solo qualche mese fa. Quella partita più che un rimpianto deve essere un orgoglio per tutti! E da quella sera l’Inter ha ancora più fiducia in se stessa, sa che grazie al suo gioco può battere qualsiasi rivale. Non sono stupito perché c’era una struttura solida, ma il resto è merito di un allenatore bravissimo e preparato come Simone Inzaghi: è vero che sono andati via giocatori che hanno fatto la storia del club, ma la società ha scelto con attenzione. Ha trovato un bell’equilibrio di vecchi e giovani. Thuram ha grande talento come il padre ma in un altro ruolo. E poi era già chiaro che un ragazzo capace di giocare con quella personalità una finale mondiale sarebbe stato pronto per stare all’Inter da protagonista, senza paura. Il suo missile all’incrocio con il Milan? Certi colpi li hanno solo i grandi calciatori“.

Foto: sito Inter