Sneijder duro contro lo United: “Spero che perda la finale di FA Cup 5-0”

Wesley Sneijder, ex centrocampista olandese, ex stella dell’Inter del triplete, ha parlato a Ziggo Sport soffermandosi sul Manchester United e sulla finale di FA Cup che dovrà giocare contro il City.

Queste le sue parole: “Il giorno in cui ha deciso di combattere contro Cristiano Ronaldo ha cominciato a perdere ogni tipo di rispetto. Pensava che avrebbe fatto bene, ma è stato esattamente il contrario. Tutti nello spogliatoio si chiedevano se avrebbe avuto la testa giusta per farlo”.

Sneijder ha criticato anche Antony per l’atteggiamento avuto dopo la vittoria contro il Coventry ai calci di rigore: “Dovrebbe vergognarsi assolutamente per quello che ha fatto. Avrebbe dovuto uscire direttamente dal campo invece di farlo. Spero che il Manchester United perda 5-0 in finale”.

Foto: facebook personale