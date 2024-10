Sneijder: “Busquets, un piagnucolone assoluto”

Sul canale Ziggo Sport Wesley Sneijder ha criticato la leggenda del Barça Sergio Busquets. Sneijder ha accusato il campione del mondo spagnolo di esagerare, affermando: “Busquets era un giocatore estremamente fastidioso. Dava sempre colpi , ma non riusciva mai a prenderli. Appena riceveva un piccolo calcio, urlava. Un piagnone assoluto”, e poi ancora: “Con l’Inter abbiamo vinto l’andata 3-1 in casa e poi siamo dovuti andare a Barcellona. Dopo otto minuti Motta lo colpì e Busquets si rotolò per diverse volte sul terreno. Si guardò le mani per vedere se Motta aveva preso il cartellino rosso, dopodiché si è alzato di nuovo e all’improvviso tutto è andato bene per il piagnucolone”

Foto: sneijder profilo twitter