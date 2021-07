Chris Smalling è carico in vista della prossima stagione. Il difensore della Roma, attualmente in ritiro con i giallorossi, attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto un messaggio: “Si torna al lavoro. Una grande stagione è in arrivo”. Il difensore, dopo una stagione sfortunata condizionata da tanti infortuni, è in cerca il riscatto con il nuovo tecnico José Mourinho.

FOTO: Twitter Roma