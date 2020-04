Smalling: “Tornare in campo? Adesso ci sono cose più importanti. Ci dicono che…”

Chris Smalling, difensore della Roma, ha raccontato la sua situazione durante in’intervista sui canali social del club giallorosso: “Abbiamo il desiderio di riprendere, ma ci sono cose ora più importanti del calcio. Ci dicono che dobbiamo tenerci pronti, aspettiamo che chi di dovere prenda le decisioni, ma sappiamo che ci sono molte partite da giocare e quindi dobbiamo farci trovare pronti. Avremo bisogno di due o tre settimane di allenamento per tornare al massimo, poi ci sarà una serie impegnativa di partite. Siamo desiderosi di riprendere, ma sappiamo che si tratta di una pandemia globale, certe cose sono più importanti del calcio. È dura, sì, però restiamo tutti in contatto, per fortuna c’è la tecnologia. In Inghilterra la situazione è precipitata dopo rispetto all’Italia, i miei amici mi chiedevano informazioni sul lockdown ma credo che non si aspettassero di viverlo anche loro. Come abbiamo visto, però, è un qualcosa che riguarda tutto il mondo e ora invece mi chiedono come affrontarla”.

Foto: Twitter ufficiale Roma