Smalling sulla Roma: “Avevo ben chiara la voglia di restare. Il clima del derby è imparagonabile”

Chris Smalling è uno dei punti fermi della Roma di Mourinho. Il giocatore è a Roma ormai da 4 anni e ha da poco rinnovato il contratto: “Avevo ben chiara la voglia di restare. Sono sempre stato bene qui. Ho parlato con Mourinho e la società – dice l’inglese a La Gazzetta dello Sport – e non ho avuto esitazioni”. Inevitabile un passaggio sulla finale persa contro il Siviglia: “Sconfitta molto dolorosa: eravamo fiduciosi, pur sapendo di giocare contro una grande squadra. Quest’anno dobbiamo fare di tutto per cancellare quell’amarezza”. Sul discorso relativo alla punta: “Non è un segreto che ce ne serva una. Sia Scamacca che Morata sono due grandi giocatori, sono sicuro che la società farà la scelta giusta”. Poi, su Mourinho: “Come personalità è lo stesso di sempre. È una persona che ha nel Dna la vittoria. José è sempre lui e lo sarà anche tra 5-10 anni”. Poi, una battuta sul derby: “In Inghilterra la rivalità più sentita è quella tra United e Liverpool, ma il clima di Roma–Lazio non ha paragoni: come attesa, avverti qualcosa di diverso”.

Foto: Instagram Smalling