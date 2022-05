Smalling: “Siamo pronti per la finale di Conference, ma ora testa al Torino. Persi tanti punti sciocchi in campionato”

Dal Media Day organizzato dalla Uefa in vista della finale di Conference League ha parlato anche Chris Smalling. Queste le parole dell’inglese: “Siamo pronti. Ci siamo preparati dall’inizio della stagione per arrivare dove siamo adesso, faremo di tutto per vincerla. A dire il vero non li abbiamo ancora studiati perché prima abbiamo un’altra partita, ma dopo Torino l’attenzione sarò rivolta al Feyenoord. Li studieremo sia come squadra che come individualità per imparare a conoscerli il più possibile. È stato un campionato molto equilibrato e con tante squadre in lotta tra loro. In alcuni momenti abbiamo avuto un rendimento regolare, in altri abbiamo lasciato per strada punti sciocchi e questo ci è costato la lotta per il quarto posto. Adesso dobbiamo finire forte la stagione e ripartire nella prossima con più regolarità per contendere i primi posti”.

FOTO: Instagram Roma