Smalling: “Serie A torneo top, noi tra i favoriti in Europa League. La mia dieta vegana…”

Chris Smalling, nuovo difensore della Roma, è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa. A seguire le dichiarazioni dell’ex Manchester United arrivato nella Capitale in prestito: “La Serie A è un grande campionato, è stato sempre un obiettivo giocarci. Per me è una grande occasione. Se ho parlato con Fonseca? Sì, ci avevo parlato al telefono, mi ha spiegato cosa voleva da me e dalla squadra. C’è stata subito sintonia su tanti aspetti. Dopo i primi allenamenti ho visto che chiede pressing e vuole difensori veloci e pronti per coprire la profondità alle spalle. Se è difficile per noi difensori giocare con questa filosofia? Sì è un tipo di calcio che mette una buona quota di responsabilità su di noi, ma a me piace giocare alto. Sono un tipo di calciatore a cui piace giocare aggressivo. L’Europa League la conosco bene per averla vinta? Assolutamente, abbiamo tutte le qualità. Anzi siamo tra le favorite per vincere il torneo. Sarebbe bello per me. Io qui in prestito? Per me è un’opportunità molto stimolante, non vedevo l’ora di arrivare e iniziare subito. Ora voglio concentrarmi solo sulla prossima partita e capire i metodi d’allenamento del mister. Poi a fine stagione vedremo, se la Roma sarà soddisfatta sarà un piacere per me rimanere in questo club. Non sono più giovane, è vero, ma a me piacciono nuove sfide. Ho avuto la possibilità di fare un’altra esperienza stimolante e non voglio avere rimpianti. Nella Roma ci sono aspettative alte così come nel Manchester United. Lukaku vittima di cori razzisti? Il razzismo è un fenomeno inaccettabile, va estirpato, è triste vedere questi comportamenti nella nostra epoca. Non riguarda solo l’Italia, ma tutto il mondo. I giovani devono imparare a comportarsi in modo diverso. La mia dieta vegana? Ho sempre sentito parlare bene della Roma e di questa città. Quando ho parlato con i dirigenti del club, conoscevano già il mio stile di vita e il mio impegno nel sociale. Mi sono subito messo in contatto con il nutrizionista e con lo chef e mi hanno proposto dei menù ad hoc per me. Fin dal primo giorno non ho avuto problemi a riguardo. Sono ben felice che la società mi abbia messo nelle migliori condizioni, mi ha accontentato sotto ogni punto di vista”.

Foto: Roma Twitter