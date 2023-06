Smalling: “Scegliere di rimanere a Roma è stato semplice. Vogliamo fare la storia insieme”

Chris Smalling, difensore della Roma, ha rinnovato con il club giallorosso fino al 2025. Queste le parole dell’inglese dopo la firma del prolungamento: “È un onore per me rinnovare con questo club speciale sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con tutti voi, facciamo la storia insieme! Scegliere di rimanere a Roma è stato semplice: qui sto vivendo la fase migliore della mia carriera, e poi la crescita di questo club è sotto gli occhi di tutti. Anche i tifosi hanno giocato un ruolo nella mia decisione, li voglio ringrazia-re, perché ci hanno seguito sempre in trasferta nonostante gli alti e bassi in questa stagione”.

Foto: Instagram personale