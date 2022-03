Smalling: “Questa partita valeva quasi 6 punti. Ora non dobbiamo fermarci”

Chris Smalling, difensore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali della società giallorossa al termine del successo con l‘Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: “Penso si sia visto quanto siamo stati aggressivi. Questa partita valeva quasi 6 punti, tutti sono stati fantastici. Quando sei uno di quelli con esperienza, nei momenti cruciali devi sapere quando restare calmo. È un piacere far parte di questa squadra. È molto importante essere efficaci e anche tenere la porta inviolata come abbiamo fatto nelle ultime due partite, perché alla fine creiamo sempre qualcosa. Ora non dobbiamo fermarci, siamo soddisfatti e pensiamo alla prossima”.

FOTO: Instagram Roma