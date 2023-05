Smalling: “Mourinho resterà? Oggi pensiamo solo a portare l’Europa League a Roma”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore inglese della Roma, Chris Smalling, ha così parlato prima della finale di Europa League contro il Siviglia: “Non vedo l’ora, non possiamo deludere i nostri tifosi, sono tantissimi. Entreremo in campo per vincere, non vogliamo avere rimpianti. Può essere la serata di Dybala? Lui ha la qualità di una star. Sappiamo quanto sia importante per la squadra e salirà di livello in gare come queste”.

Poi ha proseguito: “Seconda finale in due anni, oggi lo stadio è più grosso e sono tantissimi. È fantastico”. Infine su Mourinho: “Se resterà? È un allenatore di primissimo livello ma oggi dobbiamo pensare al campo e a portare la coppa a Roma”.

Foto: Instagram Smalling