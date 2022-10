Smalling: “Mi sento frustrato e deluso quando non vengo convocato. Southgate? Nessun rancore tra noi”

Il difensore della Roma, Chris Smalling, ha parlato in un’intervista al Daily Telegraph: “Ho ancora una gran voglia di fare e ogni volta che c’è una convocazione sono deluso, anche se sono fuori dai giochi da un bel po’ di tempo. Mi sembra di poter offrire molto. Voglio essere presente. Quando si viene sempre convocati e si gioca, il rischio è di darlo per scontato. Ora rifletto ancora di più su quanto sia bello ricevere quella convocazione e partire con l’Inghilterra. Guardo ancora la mia Nazionale anche se sono frustrato e deluso di non essere lì. In definitiva, sono ancora un tifoso. Per quanto ci sia il desiderio di giocare per l’Inghilterra, tutto ciò che posso fare è concentrarmi sul giocare al meglio e sperare che l’opportunità arrivi. Southgate? Non c’è alcun rancore tra di noi”.

Foto: instagram Roma