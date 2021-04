Smalling: “Incontrare i miei ex compagni del Manchester sarà un’emozione. Vogliamo batterli”

Il difensore della Roma, Chris Smalling, ha parlato ad un format di Roma TV in vista della gara contro i suoi ex compagni del Manchester United.

Queste le sue parole: “Giocare contro la mia ex squadra, contro i miei vecchi amici, è fantastico incontrarli. Anche nella scorsa stagione sarebbe potuto succedere, anche se non avrei potuto giocare, ma speravo comunque di poterli incontrare in questa stagione. Succederà quest’anno in semifinale. Ovviamente sarà una sfida difficile da superare, ma sarebbe straordinario riuscirci e avvicinarci a un trofeo che cambierebbe le nostre prospettive e che ci darebbe grande slancio”.

Foto: Twitter Roma