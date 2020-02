Smalling: “Futuro? Potrei restare a lungo alla Roma. Qui l’amore dei tifosi è incredibile”

Chris Smalling torna a parlare del suo futuro. Il difensore inglese della Roma è intervenuto così ai microfoni di Sky Sports UK: “Quando sono arrivato per la prima volta a Roma è stato emozionante ma ero anche dubbioso perché non sai cosa aspettarti. Era un nuovo paese e una nuova esperienza. Ma considerato il modo in cui mi sono ambientato e l’affetto che ho ricevuto dai tifosi della Roma, la decisione sul futuro sarà interessante da prendere. Quando sono arrivato molti giocatori mi hanno detto che se dai tutto in campo l’amore che puoi ricevere in questa città è incredibile. E così è stato: per me e per la mia famiglia. Per questo l’avventura potrebbe continuare a lungo”, ha chiuso Smalling.

Foto: Twitter ufficiale Roma